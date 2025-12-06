Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

«Миру должно быть известно следующее. Венесуэла создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем её соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят, по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды», — заявил Мадуро, выступление которого транслировал телеканал TeleSur.
Политик перечислил ликвидированные структуры, подчеркнув, что речь идёт об их полном искоренении — «Поезд Арагуа», «Поезд Льяно», «Эль-Вислекси», «Кота-905» и «Коки» «побеждены, разгромлены и исчезли».
По словам Мадуро, этот опыт страна готова передать для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Он отметил, что Венесуэла сейчас располагает «самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории республики».