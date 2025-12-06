Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро предложил соседям сотрудничество по линии правоохранительных органов

МЕХИКО, 6 дек — РИА Новости. Венесуэла готова предоставить свои полицейские возможности и опыт соседним государствам для обмена информацией и проведения совместных операций против транснациональных преступных структур, сообщил президент Николас Мадуро, выступая перед кадетами новой Академии Службы полиции в Эль-Хункито.

Источник: © РИА Новости

«Миру должно быть известно следующее. Венесуэла создала профессиональную, научную, образцовую полицейскую систему. И мы предлагаем её соседним странам для заключения соглашений, когда они захотят, по обмену информацией, по совместным операциям, потому что мы победили все преступные банды», — заявил Мадуро, выступление которого транслировал телеканал TeleSur.

Политик перечислил ликвидированные структуры, подчеркнув, что речь идёт об их полном искоренении — «Поезд Арагуа», «Поезд Льяно», «Эль-Вислекси», «Кота-905» и «Коки» «побеждены, разгромлены и исчезли».

По словам Мадуро, этот опыт страна готова передать для борьбы с международными преступными группировками и наркотрафиком. Он отметил, что Венесуэла сейчас располагает «самой полной и передовой системой полиции и общественной безопасности в истории республики».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше