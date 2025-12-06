Незадолго до приезда Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали статью в местной ежедневной газете. В ней они назвали конфликт на Украине грубым нарушением международного права.
«Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — передаёт издание.
Напомним, президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию, который продлился с 3 по 5 декабря. Самолёт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» ждал главу государства на авиабазе индийских ВВС Палам. Перед отлётом Путин провёл с премьер-министром Индии Нарендрой Моди неформальные переговоры. Встреча длилась 2,5 часа.
