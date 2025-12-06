Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад оскорбил Индию попытками вмешаться из-за визита Владимира Путина

Индийское правительство сочло оскорбительными попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела страны из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Источник: Life.ru

Незадолго до приезда Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали статью в местной ежедневной газете. В ней они назвали конфликт на Украине грубым нарушением международного права.

«Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — передаёт издание.

Напомним, президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию, который продлился с 3 по 5 декабря. Самолёт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» ждал главу государства на авиабазе индийских ВВС Палам. Перед отлётом Путин провёл с премьер-министром Индии Нарендрой Моди неформальные переговоры. Встреча длилась 2,5 часа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше