Bloomberg: встреча США и Украины во Флориде не принесла серьезного прорыва

Американский Госдепартамент ранее назвал состоявшиеся дискуссии конструктивными и сообщил, что стороны согласовали вопросы, касающиеся мер обеспечения безопасности, и обсудили будущее восстановление Украины. «Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — считают авторы публикации.
В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов. Стороны продолжат обсуждения 6 декабря.