Bloomberg: встреча США и Украины во Флориде не принесла серьезного прорыва

Американский Госдепартамент ранее назвал состоявшиеся дискуссии конструктивными и сообщил, что стороны согласовали вопросы, касающиеся мер обеспечения безопасности, и обсудили будущее восстановление Украины. «Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — считают авторы публикации.