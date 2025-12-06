Ричмонд
Bloomberg: встреча США и Украины во Флориде не принесла серьезного прорыва

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Прошедшие 4 и 5 декабря во Флориде переговоры представителей США и Украины не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования. Такое мнение изложено в материале агентства Bloomberg.

Источник: Reuters

Американский Госдепартамент ранее назвал состоявшиеся дискуссии конструктивными и сообщил, что стороны согласовали вопросы, касающиеся мер обеспечения безопасности, и обсудили будущее восстановление Украины. «Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — считают авторы публикации.

В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов. Стороны продолжат обсуждения 6 декабря.

