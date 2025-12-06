Ричмонд
Посол России прокомментировал планы Британии по отслеживанию подлодок

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Великобритания предпочитает выполнять рискованные действия чужими руками, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя планы Британии и Норвегии по отслеживанию движения российских подлодок.

Источник: © РИА Новости

«В Лондоне не скрывают, что данные мероприятия направлены на военное “сдерживание” нашей страны, а такие рискованные задачи британцы, как известно, предпочитают выполнять чужими руками», — сказал посол.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

