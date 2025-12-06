МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности

«На крыше был проведён ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — сказал генеральный директор Рафаэль Гросси.
Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу, который украинские СМИ приписали российской стороне, однако Киев не представил доказательств этой версии. В Кремле инцидент назвали провокацией Киева накануне Мюнхенской конференции по безопасности.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.