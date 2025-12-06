Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг (НБК) на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. В заявлении организации уточняется, что при этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений.

«На крыше был проведён ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — сказал генеральный директор Рафаэль Гросси.

Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу, который украинские СМИ приписали российской стороне, однако Киев не представил доказательств этой версии. В Кремле инцидент назвали провокацией Киева накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше