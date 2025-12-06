МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг (НБК) на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. В заявлении организации уточняется, что при этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений.