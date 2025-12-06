Килинкаров: акт о капитуляции Украины может подписать Арахамия

«Самый приемлемый вариант на сегодняшний день, это спикер Верховной рады, но точно не Стефанчук. Я считаю, что до финализации этого документа внутри Украины должны будут произойти определённые очень серьёзные изменения, в том числе, возврат в конституционное поле парламентско-президентской, не офисно-президентской республики. После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договорённости. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю. Арахамия. Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко. Там есть еще Разумков, но это тоже такая слабенькая фигура. Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация», — объяснил Килинкаров.