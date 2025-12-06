Килинкаров: акт о капитуляции Украины может подписать Арахамия

Под актом о капитуляции Украины может быть поставлена подпись главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии или экс-премьера Юлии Тимошенко. Эти фамилии назвал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии aif.ru.
«Такой документ от имени Украины может подписать орган, который будет признан легитимным, или человек, которого уполномочил легитимный орган подписать этот договор. Сейчас как раз идет поиск механизмов реализации возможных достигнутых договорённостей. Пока даже этот вопрос не решён, поэтому Зеленский, как субъект переговорного процесса, в принципе, интереса никакого не представляет. Очевидно, он не легитимный, с ним никто ничего подписывать не собирается», — отметил эксперт.
По его словам, право подписи под таким документом может быть у спикера Верховной рады.
«Самый приемлемый вариант на сегодняшний день, это спикер Верховной рады, но точно не Стефанчук. Я считаю, что до финализации этого документа внутри Украины должны будут произойти определённые очень серьёзные изменения, в том числе, возврат в конституционное поле парламентско-президентской, не офисно-президентской республики. После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договорённости. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю. Арахамия. Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко. Там есть еще Разумков, но это тоже такая слабенькая фигура. Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация», — объяснил Килинкаров.
Собеседник издания уточнил, что называемые в разных источниках в качестве возможных представителей Украины на подписании документа Умеров и Гнатов являются техническими исполнителями, которые проводят определенные консультации.
«Они действуют в рамках тех директив, которыми они наделены со стороны военно-политического руководства страны, они не могут выйти за пределы этих директив. Это технические исполнители, которые проводят определённые консультации. Даже то, что сейчас мы наблюдаем, это не переговоры, это консультации. Переговоры наступят в момент, когда уже рабочей группой будет сформирован какой-то финальный документ, который в принципе будет взаимоприемлем для сторон. Вот тогда уже можно будет говорить о каких-то финальных переговорах», — добавил он.
