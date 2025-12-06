Ричмонд
Дуров: ЕС вводит нереальные правила для наказания компаний за отказ от цензуры

Евросоюз вводит заведомо невыполнимые правила, чтобы наказывать компании за отказ цензурировать свободу слова. Такое мнение высказал сооснователь Telegram Павел Дуров.

«ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное “уголовное расследование”, а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram тихо цензурирует свободу слова в Румынии и в Молдавии», — написал Дуров в соцсети X.

Он добавил, что регуляторы ЕС преследуют только те платформы, где появляются неудобные или инакомыслящие мнения. При этом сервисы, которые алгоритмически подавляют пользователей, почти не трогают — даже если на них распространяют более опасный незаконный контент.

Ранее Дуров допустил, что Франция может быть причастна к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка. Он отметил, что сделал такой вывод после внимательного изучения высказываний Кирка о президенте Франции Эмманюэле Макроне.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

