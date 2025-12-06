Дуров: ЕС вводит нереальные правила для наказания компаний за отказ от цензуры

«ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное “уголовное расследование”, а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram тихо цензурирует свободу слова в Румынии и в Молдавии», — написал Дуров в соцсети X.
Он добавил, что регуляторы ЕС преследуют только те платформы, где появляются неудобные или инакомыслящие мнения. При этом сервисы, которые алгоритмически подавляют пользователей, почти не трогают — даже если на них распространяют более опасный незаконный контент.
Ранее Дуров допустил, что Франция может быть причастна к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка. Он отметил, что сделал такой вывод после внимательного изучения высказываний Кирка о президенте Франции Эмманюэле Макроне.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.