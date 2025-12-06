Всех обманули, работают вместе: в Киеве заметили Ермака вместе с Зеленским

«Прошла неделя со дня, когда прошли обыски. И чем все закончилось? Никаких подозрений ему не предъявили. А заявление о том, что он ушел на фронт, рассчитано на внутреннего украинского пользователя. Никаких доказательств, что Ермак в зоне боевых действий, нет. То есть это пиар-акция, чтобы его не трогало НАБУ. Мол, как можно арестовать человека, который воюет?» — сказал Вакаров.