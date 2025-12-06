Всех обманули, работают вместе: в Киеве заметили Ермака вместе с Зеленским

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак может оставаться в Киеве, сказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — сказал Вакаров.
Он также отметил, что Ермак после проведенных у него обысков и своей отставки с должности главы Офиса Зеленского специально заявил, что «отправляется на фронт», чтобы «отмазаться» от антикоррупционных ведомств.
«Прошла неделя со дня, когда прошли обыски. И чем все закончилось? Никаких подозрений ему не предъявили. А заявление о том, что он ушел на фронт, рассчитано на внутреннего украинского пользователя. Никаких доказательств, что Ермак в зоне боевых действий, нет. То есть это пиар-акция, чтобы его не трогало НАБУ. Мол, как можно арестовать человека, который воюет?» — сказал Вакаров.
Политолог при этом добавил, что больше склонятся к версии, что Ермак даже не в Украине, а в Европе. По его информации, соратника Зеленского видели в Вене.
«Управлять аппаратом Зеленского можно и оттуда. К тому же, в условиях, когда американцы усиливают расследование по коррупции, ему в ЕС безопаснее», — подытожил Вакаров.
Об увольнении Ермака с должности руковдителя Офиса Зеленского стало известно 28 ноября. Указ о его отставке подписал глава киевского режима. Чиновник был уволен из-за коррупционного скандала, сразу после проведенных у него обысков НАБУ и САП.