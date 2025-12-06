Зеленский всё: кто от Украины может подписать договор о капитуляции

Килинкаров предположил, что подпись могут поставить глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия или экс-премьер Юлия Тимошенко. «Такой документ от имени Украины может подписать орган, который будет признан легитимным, или человек, которого уполномочил легитимный орган подписать этот договор… Самый приемлемый вариант на сегодняшний день, это спикер Верховной рады, но точно не Стефанчук. Я считаю, что до финализации этого документа внутри Украины должны будут произойти определённые очень серьёзные изменения, в том числе, возврат в конституционное поле парламентско-президентской, не офисно-президентской республики. После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договорённости. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия, Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко. Там есть еще Разумков, но это тоже такая слабенькая фигура. Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация», — объяснил Килинкаров.