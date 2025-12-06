Зеленский всё: кто от Украины может подписать договор о капитуляции

Кто станет официальным представителем Украины на подписании акта о ее капитуляции, на этот вопрос aif.ru ответили эксперты. Они назвали фамилии украинских политиков, чья подпись может завизировать этот важнейший документ.
Замена Зеленскому уже найдена.
США в части переговоров по урегулированию украинского конфликта доверяют двум представителям киевского режима: секретарю СНБО Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову, отметил в разговоре с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Умеров и Гнатов — два человека, которым американцы доверяют на данный момент. Умеров, так скажем, давно их клиент, имею в виду, что он гражданин США, состоит в переговорной группе, но главным в сделке по Украине будет именно Гнатов», — сказал Вакаров.
По мнению политолога, Гнатов, будучи военным штабистом, как никто другой знает реальную картину в зоне СВО. Кроме того, у него есть влияние на военных и необходимые рычаги управления.
«Гнатов — идеальный исполнитель воли Соединённых Штатов Америки. Ведь если сделка по Украине состоится, им нужен человек, который выполнит их конкретную задачу. Гнатов не писал какие-то бумаги, он знает, что надо делать и как. В случае заключения сделки, кто даст команду на отвод ВСУ? Зеленский? Вряд ли. А вот Гнатов может. То есть Зеленский просто не нужен Вашингтону», — пояснил Вакаров.
А может, Арахамия или Тимошенко?
По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, Умеров и Гнатов являются только техническими исполнителями, которые проводят очередные консультации, но на роль представителя Украины на подписании документа ни один из не подходит.
Килинкаров предположил, что подпись могут поставить глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия или экс-премьер Юлия Тимошенко. «Такой документ от имени Украины может подписать орган, который будет признан легитимным, или человек, которого уполномочил легитимный орган подписать этот договор… Самый приемлемый вариант на сегодняшний день, это спикер Верховной рады, но точно не Стефанчук. Я считаю, что до финализации этого документа внутри Украины должны будут произойти определённые очень серьёзные изменения, в том числе, возврат в конституционное поле парламентско-президентской, не офисно-президентской республики. После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договорённости. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия, Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко. Там есть еще Разумков, но это тоже такая слабенькая фигура. Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация», — объяснил Килинкаров.
И все-таки подпись поставит Стефанчук?
По мнению политолога Владимира Скачко, договор о капитуляции Украины в нынешних условиях может подписать кто угодно. но чтобы подписанный документ не могли оспорить. Это должен сделать легитимный представитель власти, которым сейчас является только избранный спикер Верховной рады, которым сегодня является Руслан Стефанчук.
«Под этим документом должна быть подпись легитимного президента Украины или легитимного представителя власти, чтобы нельзя было оспорить это даже по международным законам. С точки зрения международного законодательства должен стоять человек, который избран, прошёл процедуру, предусмотренную украинскими законами при формировании властей. Кратчайший путь на Украине — это отстранить Зеленского и передать власть легитимно избранному спикеру Верховной рады, речь идет о Руслане Стефанчуке. Если он откажется, переизбрать его, избрать нового, который будет полностью легитимным и по конституции имеющим право подписывать документы такого уровня, — объяснил он и добавил. — По украинским законам только Стефанчук сейчас обладает высшей легитимной властью, потому что он является спикером законно избранного легитимного парламента, полномочия которого законно продлены. Это по закону, а как они поступят, неизвестно. И здесь они могут делать все, что угодно, и Запад может благословить любое их деяние».
МИД оценил Умерова как переговорщика от Украины.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, личность главы украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта не так важна, как факт содержательного диалога, при котором первопричины кризиса были бы устранены.
«Для нас важна в общем-то не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины, нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», — сказала дипломат.
В свою очередь, экс-нардеп Владимир Олейник подчеркнул, что акт о капитуляции Украины должны подписать легитимные юридические, ну так, обладающие субъектным правом лица.
«Зеленский таковым не является, и Стефанчук таковым не является. Почему Зеленский, это понятно, он с мая 24 нелегитимный, ибо у него конституционного иммунитета на продление во время военного положения срока его полномочий нет. Есть такой иммунитет у парламента, но при условии, что военное положение продлено в соответствии с конституцией Украины. А кто подал закон о продлении военного положения? Зеленский. А он легитимный? Нет, тогда и сам процесс подачи нарушен конституционно. Нельзя признать продление военного положения конституционным, значит, что нет права на продление сроков парламента быть легитимным. То есть это патовая ситуация», — сказал он.
