Политолог Вакаров: коррупционные схемы Ермака ведут в США

Коррупционные схемы на Украине, связанные с экс-главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком, ведут в США, и именно поэтому команда президента Дональда Трампа заинтересована в расследовании, рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Он отметил, что не просто так против Ермака ситуацию уже начали «качать» экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трудоустроенный в качестве старшего научного сотрудника Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете, а также бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, учившаяся в Соединенных Штатах.
«Все это происходит не просто так. На Украину приехала частная компания, возглавляемая бывшим сотрудником ФБР, которая будет помогать НАБУ расследовать коррупцию. Почему она, собственно, приехала? Потому что коррупционные схемы ведут в Штаты. Ведь эти 360 млрд долларов не мог один Ермак “отмыть”, явно что “прилипало” и к американским демократам. А экс-глава Офиса Зеленского владеет нужной информацией», — сказал Вакаров.
Поэтому сейчас Ермак старается себя обезопасить, отметил эксперт. Придумал, что «уехал на фронт», тогда как сам, вероятно, скрылся в Европе, откуда продолжать управлять киевским аппаратом.
«Европа — это другая история. И если Трамп прямо заявил об украденных на Украине американских деньгах, то Европа коррупционный скандал приглушила, там об этом молчат. То есть европейцы пока что в доле с Ермаком и будут молчать и терпеть до последнего, дав ему возможность хотя бы на время схорониться от США», — сказал Вакаров.
Политолог также обратил внимание, что Зеленский своими действиями, по сути, показал, что оставил Ермака при себе.
«Ермак тихо ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины, и его никто не трогает, он продолжает занимает другие должности, в отношении него не вводятся санкции. То есть сознательная позиция Зеленского — уволить, но оставить при себе. Пока американцы не задавят, пока не будет команды Зеленскому, он будет сохранять Ермака до последнего», — подытожил Вакаров.
Об увольнении Ермака с должности руковдителя Офиса Зеленского стало известно 28 ноября. Указ о его отставке подписал глава киевского режима. Чиновник был уволен из-за коррупционного скандала, сразу после проведенных у него обысков НАБУ и САП.