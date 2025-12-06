Штейган отметил, что с 2022 года Евросоюз выделил на поддержку Украины €177 млрд, в частности, €30,6 млрд в 2025 году, однако после завершения конфликта «все это будет считаться потерянными инвестициями».
Он также подчеркнул, что санкции ЕС против России неэффективны, и даже в администрации президента США Дональда Трампа признают, что подобные меры бессмысленны, так как российская экономика «не только выживает, но и процветает».
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше