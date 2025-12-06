Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Переговоры США и Украины во Флориде не привели к серьёзному прорыву

Переговоры между представителями США и Украины, прошедшие 4−5 декабря во Флориде, не привели к существенному прогрессу в мирном урегулировании. Как отмечает Bloomberg, несмотря на заявления Госдепартамента о конструктивном характере дискуссий, признаки серьёзного прорыва, способного оживить переговорный процесс, отсутствуют.

Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с украинской стороны — секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов. По оценке агентства, заметного импульса к разрешению конфликта пока нет.

Ранее Госдепартамент США заявил, что в ходе переговоров во Флориде представители США и Украины согласовали комплекс мер в сфере безопасности и обсудили «средства сдерживания», необходимые для долгосрочного мира. Стороны договорились продолжить обсуждения 6 декабря.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше