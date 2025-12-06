Bloomberg: Переговоры США и Украины во Флориде не привели к серьёзному прорыву

Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с украинской стороны — секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов. По оценке агентства, заметного импульса к разрешению конфликта пока нет.
Ранее Госдепартамент США заявил, что в ходе переговоров во Флориде представители США и Украины согласовали комплекс мер в сфере безопасности и обсудили «средства сдерживания», необходимые для долгосрочного мира. Стороны договорились продолжить обсуждения 6 декабря.
