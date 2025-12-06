Российские операторы беспилотников уничтожили группу украинских военнослужащих, пытавшихся провести демонстративную акцию на передовой.
Об этом сообщили в российской группировке войск «Восток». По данным бойцов, один из участников украинской группы нес государственный флаг, что указывает на подготовку очередной медийной постановки.
На фоне неудач на нескольких участках фронта Киев, по словам операторов, усилил информационную активность: фиксируются попытки создания «картинки» с использованием архивных материалов, генерации изображений и съёмок с установкой флагов на линии соприкосновения. К таким акциям, отмечают в подразделении, активно привлекают штурмовые группы ВСУ.
Ранее сообщалось, что десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии выстроили многоуровневую систему противодействия украинским беспилотникам на левом берегу Днепра. По данным подразделения, только в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 гексакоптеров противника.
