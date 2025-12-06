Дроны российской группировки «Восток» сорвали установку украинского флага ВСУ

На фоне неудач на нескольких участках фронта Киев, по словам операторов, усилил информационную активность: фиксируются попытки создания «картинки» с использованием архивных материалов, генерации изображений и съёмок с установкой флагов на линии соприкосновения. К таким акциям, отмечают в подразделении, активно привлекают штурмовые группы ВСУ.