ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг

Как заявил оператор БПЛА с позывным Хруст, наличие флага у одного из украинских военнослужащих указывало на подготовку к пропагандистской акции.
Ранее боевики ВСУ попытались установить флаг в Красноармейске с помощью нейросети. На оригинальных кадрах российского военного ведомства запечатлены военнослужащие с государственным флагом Российской Федерации. Однако украинские бойцы с помощью искусственного интеллекта заменили его на флаг Украины, представив результат как свою победу.
