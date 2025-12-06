Ричмонд
ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» поразили группу пехоты Вооружённых сил Украины, которая готовилась к демонстративной установке украинского флага на передовой. Как сообщило РИА «Новости», российский дрон обнаружил и ликвидировал цель.

Как заявил оператор БПЛА с позывным Хруст, наличие флага у одного из украинских военнослужащих указывало на подготовку к пропагандистской акции.

Ранее боевики ВСУ попытались установить флаг в Красноармейске с помощью нейросети. На оригинальных кадрах российского военного ведомства запечатлены военнослужащие с государственным флагом Российской Федерации. Однако украинские бойцы с помощью искусственного интеллекта заменили его на флаг Украины, представив результат как свою победу.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

