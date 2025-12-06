Трамп объяснил, почему в Белом доме не убрали ёлки ради концерта Бочелли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его супруга Меланья отказалась убирать рождественские ёлки в Белом доме, несмотря на просьбу создать больше пространства для гостей концерта итальянского тенора Андреа Бочелли.
Выступая перед началом концерта, Трамп отметил, что предлагал Меланье временно убрать часть декора ради дополнительных мест, но она выразила недовольство этой идеей, и в итоге украшения решили не трогать.
«Мы оставили ёлки, но могли бы предоставить ещё несколько мест, но это ничего», — добавил президент.
Трамп также поздравил свою супругу с высокими оценками рождественского убранства Белого дома.
Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп взяла на себя роль организатора проекта по украшению Белого дома к Рождеству. В рамках этой инициативы было приобретено более 200 метров гирлянд и 7,5 тысяч метров праздничных лент.