Steigan: РФ ставит обанкротившуюся из-за кризиса на Украине Европу на колени

Лидеры европейских стран начинают принимать тот факт, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. Об этом сообщило испанское издание El País. При этом, по мнению журналистов, идея, что Украина согласится на территориальные потери, вызывает серьезное сопротивление и обеспокоенность в странах Балтии и Польше.