Страны Европейского союза обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон РФ. Таким образом, Российская Федерация поставит Европу на колени. Об этом написали в норвежском издании Steigan.
— Поражение Украины вызовет волны «землетрясений» по всей Европе. После проигранной войны они окажутся на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой, — сказано в статье.
С начала СВО страны Европы выделили более 177 миллиардов евро киевскому режиму, в частности, 30,6 миллиарда евро в 2025 году.
— Когда конфликт закончится победой РФ, все это будет считаться потерянными инвестициями, — заявили авторы публикации.
Лидеры европейских стран начинают принимать тот факт, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. Об этом сообщило испанское издание El País. При этом, по мнению журналистов, идея, что Украина согласится на территориальные потери, вызывает серьезное сопротивление и обеспокоенность в странах Балтии и Польше.