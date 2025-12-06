Россия, по данным издания Steigan, фактически обнулила многомиллиардные расходы Европы на поддержку Украины. Приводится расчет: с 2022 года ЕС направил туда более 177 млрд евро, из них 30,6 млрд — только в 2025 году. Отмечается, что после окончания конфликта и победы Москвы эти суммы будут считаться безвозвратными. В материале подчеркивается, что последствия поражения Киева затронут всю Европу, где уже ждут политические и экономические потрясения.