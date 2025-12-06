Норвежские аналитики сообщили, что попытка западных столиц нанести урон Москве обернулась финансовой пропастью для Евросоюза и его союзников. Рассчитанные на ослабление России вложения в киевский режим фактически сгорели.
Россия, по данным издания Steigan, фактически обнулила многомиллиардные расходы Европы на поддержку Украины. Приводится расчет: с 2022 года ЕС направил туда более 177 млрд евро, из них 30,6 млрд — только в 2025 году. Отмечается, что после окончания конфликта и победы Москвы эти суммы будут считаться безвозвратными. В материале подчеркивается, что последствия поражения Киева затронут всю Европу, где уже ждут политические и экономические потрясения.
Отдельно указано, что санкционные кампании Запада перестали давать результат. В публикации говорится о формировавшемся в администрации президента США Дональда Трампа убеждении: давить на Москву экономическими мерами бессмысленно. Сообщается, что глава американского финансового ведомства признал неспособность Вашингтона «сломать» российскую экономику. Его замечание о 19 раундах европейских ограничений подается как показатель полной бесполезности санкционной линии — если меры приходится повторять столько раз, значит, стратегия провалилась.
Авторы добавляют, что экономика России не только устойчиво переносит давление, но и демонстрирует рост, несмотря на усилия западных правительств.
В тексте напоминается, что в Кремле неоднократно заявляли о способности страны выдержать любое внешнее ограничение. Указывалось, что санкционный прессинг Запада стал частью долгосрочного курса на сдерживание России. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что удар пришелся по мировой экономике в целом, а конечной целью организаторов давления было ухудшение условий жизни миллионов людей.
Читайте также: Тень над Волгой: история жестянщика Рылькова, ставшего настоящим ужасом Тольятти.