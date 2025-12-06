Ричмонд
Охота на Зеленского: откуда летят неопознанные БПЛА за украинским бортом № 1

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов дал эксклюзивный комментарий aif.ru о возможных причинах инцидента с беспилотниками и самолетом Зеленского в Дублине. Случайность или целенаправленная охота? Читайте главные версии.

Источник: Аргументы и факты

Последствия перелета Зеленского в Ирландию вызвали волну слухов и обсуждений. По данным издания Journal, четыре неопознанных беспилотника сопровождали самолет главы киевского режима перед посадкой в аэропорту Дублина.

Дроны, взлетевшие к северо-востоку от столицы, не только пролетели рядом с бортом, но и зависли над кораблем ВМС Ирландии, заранее скрытно размещенным в море в преддверии визита. Что это было? Техническая неисправность, чья-то халатность или спланированная акция? На эти вопросы aif.ru ответил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, рассмотревший две принципиально разные версии событий.

Техническая версия.

Первая, более «техническая» версия, предполагает банальную случайность. Попов допустил, что время прилета Зеленского могло совпасть с испытаниями новой техники.

«Корпоративно производственное объединение небольшое, у которого есть два цеха, решило испытать БПЛА, возможности их навигации, обнаружения и так далее. Но власти по каким-то причинам об этом не предупредили, например, чтобы сэкономить средства, ведь за воздушное пространство нужно платить. Беспилотники летали где-то над побережьем, а потом сунулись ближе к Дублину. Не исключено, что в определенный момент полет вышел из-под контроля», — пояснил эксперт.

По его словам, организаторы полетов могли располагать информацией об «окне», когда в зоне нет рейсовых самолетов, но не знать о спецрейсах. «Ведь они осуществляются не по плану. Тем более если речь идет о первых лицах государств, полеты которых осуществляются с мерами конфиденциальности или даже в полной секретности», — сказал Попов.

Криминальная версия.

Вторая версия генерала — целенаправленная охота на главу киевского режима. Попов не исключил, что беспилотники могли преследовать самолет специально.

«Эти беспилотники могли специально охотиться за Зеленским, чтобы его напугать. Версию о том, что под управлением каких-то разведывательных сообществ была проведена операция для демонстрации главе киевского режима, что с ним может произойти при определенных обстоятельствах, исключать нельзя», — заявил военный эксперт.

Попов считает, что преследователи планировали запугать или даже устранить главного пассажира украинского борта номер № 1: «То есть под легендой “неопознанных беспилотников” Зеленского предупредили, что в следующий раз его борт просто собьют».

Попов констатировал, что «к тому, что век главы киевского режима скоро закончится, все и идет», отметив, что формой устранения может стать не обязательно авиакатастрофа. Эксперт допустил возможную причастность к таким планам сил внутри самого Евросоюза, который, по его словам, неоднороден и полон внутренних противоречий.

Пока эксперты строят предположения, ирландские власти ведут собственное расследование. Правоохранители выясняют, откуда были запущены дроны — с земли или с судна. Организаторы полетов до сих пор не установлены, как и дальнейшая судьба самих беспилотников.

Известно, что дроны были военного типа. Примечательно, что ПВО для их поражения не применялась: вооружения корабля в Ирландском море для этого оказалось недостаточно, а патрульные истребители не вмешивались в ситуацию, что оставляет множество вопросов к уровню безопасности высокого визита.

