Охота на Зеленского: откуда летят неопознанные БПЛА за украинским бортом № 1

«Корпоративно производственное объединение небольшое, у которого есть два цеха, решило испытать БПЛА, возможности их навигации, обнаружения и так далее. Но власти по каким-то причинам об этом не предупредили, например, чтобы сэкономить средства, ведь за воздушное пространство нужно платить. Беспилотники летали где-то над побережьем, а потом сунулись ближе к Дублину. Не исключено, что в определенный момент полет вышел из-под контроля», — пояснил эксперт.