Жители других государств смогут задать вопросы Путину на прямой линии

Также вопросы можно направить через официальный сайт moskva-putinu.ru. Приём обращений начался 4 декабря и продлится до завершения эфира 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Также в этом году впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.