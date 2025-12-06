Жители других государств смогут задать вопросы Путину на прямой линии

Иностранные граждане смогут обратиться с вопросами к президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года». Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростелеком», для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550−40−40 и +7 (495) 539−40−40. Для стационарных телефонов в большинстве стран действует формат набора 007 499 550−40−40 и 007 495 539−40−40.