Жители других государств смогут задать вопросы Путину на прямой линии

Иностранные граждане смогут обратиться с вопросами к президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года». Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростелеком», для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550−40−40 и +7 (495) 539−40−40. Для стационарных телефонов в большинстве стран действует формат набора 007 499 550−40−40 и 007 495 539−40−40.

Также вопросы можно направить через официальный сайт moskva-putinu.ru. Приём обращений начался 4 декабря и продлится до завершения эфира 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Также в этом году впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.

