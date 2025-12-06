Азаров: США готовятся сместить Зеленского

Украинский экс-премьер Николай Азаров заявил, что США могли дать Украине прямую команду на арест министров, это свидетельствует об их подготовке к смещению Владимира Зеленского, пишут «Известия».
По словам Николая Азарова, работа Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не могла проводиться «в таком жестком направлении», как, например, аресты министров, если бы не было прямой команды от США.
«То есть это совершенно однозначно свидетельствует о том, что американцы взяли курс на смещение Зеленского», — заявил Николай Азаров.
Он добавил, что время нахождения Владимира Зеленского у власти зависит от планов США. Экс-премьер предположил, что сейчас он им необходим как переговорщик, которому можно предъявить определенные требования и условия.
Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что отставка Владимира Зеленского может произойти в любой момент.