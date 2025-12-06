Глава Чечни Кадыров неожиданно обратился к украинцам после атаки на Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жестким обращением после атаки украинского беспилотника по высотному комплексу в центре Грозного. Его заявление стало ответом на удар, который в республике расценили как попытку давления.
По словам Кадырова, жители Украины должны открыто заявить свою позицию и не допускать, чтобы их «растаскивали поодиночке». Он призвал мужчин страны «встать впереди» и повести за собой остальных. В своем обращении он назвал Владимира Зеленского «бандитом».
В материале приводится, что обострение риторики последовало после атаки БПЛА на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». Кадыров охарактеризовал этот удар как «показатель бессилия» и пообещал, что ответные меры «не заставят себя ждать». Он заявил о предстоящих ударах исключительно по военным объектам, подчеркнув, что реакция будет жесткой.
Также глава региона предложил украинским военным определить место для «встречи лицом к лицу», если они считают себя воинами. Эти заявления стали частью общего ответа Чечни на произошедшее и отражают повышение градуса противостояния.
