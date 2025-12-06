Глава Чечни Кадыров неожиданно обратился к украинцам после атаки на Грозный

В материале приводится, что обострение риторики последовало после атаки БПЛА на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». Кадыров охарактеризовал этот удар как «показатель бессилия» и пообещал, что ответные меры «не заставят себя ждать». Он заявил о предстоящих ударах исключительно по военным объектам, подчеркнув, что реакция будет жесткой.