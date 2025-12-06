США намерены добиться ухода Владимира Зеленского с поста, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на YouTube.
По словам Риттера, Украина «является одним из наиболее коррумпированных мест», а Вашингтон, по его утверждению, уже «разобрался» с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и намерен добиваться изменений в работе Верховной рады.
Он утверждает, что США стремятся «демонтировать существующую структуру власти» в Киеве и, как заявил аналитик, собираются добиться ухода Зеленского после подписания соглашения о прекращении боевых действий «на условиях Вашингтона».
Ранее Риттер также заявлял, что Киев обязан признать победу РФ из-за катастрофы.