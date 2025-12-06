Стало известно, что думают в Роскомнадзоре по поводу блокировки Roblox

Роскомнадзор подтвердил, что не намерен пересматривать решение о полном ограничении доступа к популярной игровой платформе. Оснований для снятия блокировки на данный момент не найдено.
В ведомстве сообщили, что доступ к Roblox по-прежнему закрыт из-за выявленных системных нарушений. Речь идет о массовом распространении контента с признаками пропаганды экстремизма, терроризма и других запрещенных материалов. По данным регулятора, мониторинг подтверждает повторяемость подобных эпизодов.
Ранее адвокат, комментируя ситуацию, указал, что решение Роскомнадзора может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. Он допустил вероятность разморозки сервиса, если компания изменит политику модерации и начнет строго выполнять требования российского законодательства.
Блокировка была введена 3 декабря и стала заметным ударом для аудитории платформы: Россия входила в тройку стран-лидеров по числу пользователей. При этом игра не имеет четкого сюжета или жанровых рамок, а большое количество пользовательского контента стало причиной широких обсуждений о безопасности детей в онлайн-среде.
