Пьет кофе, ждет Зеленского: эксперт раскрыл новое убежище Ермака

Несмотря на увольнение с поста главы Офиса Зеленского, Андрей Ермак продолжает управлять всеми процессами при киевском режиме, уверен член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. Эксперт рассказал, где сейчас может находиться украинский чиновник и почему он стремится избежать встречи с представителями США.
Пьет кофе в Вене.
Ермак, вероятно, сейчас находится в Европе, сказал aif.ru Вакаров. «Мне сообщили, что он на данный момент в ЕС, возможно, в Вене. Там его видел кто-то из украинцев», — отметил эксперт.
Эксперт обозначил, что, скорее всего, это является верной информацией, несмотря на то, что СМИ выдают информацию о том, что Ермак остается в Киеве.
«Во-первых, Ермаку в Европе безопаснее, во-вторых, он может продолжать руководить аппаратом Зеленского и оттуда, не находясь непосредственно в украинской столице», — объясняет Вакаров свою позицию.
Политолог напомнил, что Ермак, покинув свой пост, продолжает занимать 10 должностей в структурах украинской власти. В частности, он остается членом Ставки Верховного Главнокомандующего, СНБО и Национального инвестиционного совета, является заместителем председателя Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, а также входит в президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Ермак из-за коррупции скрывается от США.
Об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса Зеленского стало известно 28 ноября. Чиновник подал в отставку из-за коррупционного скандала сразу после проведенных у него обысков НАБУ и САП.
Вакаров уверен, что коррупционные схемы, связанные с Ермаком, ведут в США, и именно поэтому команда президента Дональда Трампа заинтересована в тщательном расследовании.
Он отметил, что не просто так против Ермака ситуацию уже начали «качать» экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трудоустроенный в качестве старшего научного сотрудника Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете, а также бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, учившаяся в Соединенных Штатах.
Не просто так на Украину приехала и частная компания, возглавляемая бывшим сотрудником ФБР, которая будет помогать НАБУ расследовать коррупцию, добавил Вакаров.
«Почему компания прибыла в Киев? Да потому что коррупционные схемы ведут в Соединенные Штаты. Ведь Ермак не мог 360 млрд долларов самостоятельно “отмыть”, явно что-то “прилипало” и к американским демократам, — сказал Вакаров. — Поэтому сейчас друг Зеленского старается себя обезопасить. Придумывает, что “уехал на фронт”, тогда как, как уже говорил, скорее всего, скрылся в Европе».
Европа и Зеленский стоят за Ермака горой.
Эксперт обратил внимание, что если Трамп прямо заявил об украденных на Украине американских деньгах, то Европа коррупционный скандал приглушила.
«То есть европейцы пока что в доле с Ермаком и будут молчать до последнего, давая ему возможность хотя бы на время схорониться от Вашингтона», — сказал Вакаров.
Политолог также обратил внимание, что Зеленский своими действиями, по сути, показал, что оставил Ермака при себе.
«Ермак тихо ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины, и его никто не трогает, он продолжает занимает другие должности, в отношении него не вводятся санкции. То есть сознательная позиция Зеленского — уволить, но оставить при себе. Пока американцы не задавят, пока не будет четкой команды Зеленскому, он будет сохранять Ермака до последнего», — уверен Вакаров.