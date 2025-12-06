Раскрыто, как Британия решила отслеживать российские подлодки чужими силами

Россия отреагировала на новый этап военного сотрудничества Великобритании и Норвегии, связанный с контролем передвижений российских субмарин. Дипломаты указывают на попытку Лондона переложить риски на партнеров.
По словам посла России в Осло Николая Корчунова, заявленные операции прямо направлены на военное сдерживание Москвы. При этом отмечено, что Лондон традиционно предпочитает выполнять опасные задачи чужими руками, что и проявилось в новом соглашении.
Стороны подписали документ 4 декабря. В нем предусмотрены совместные патрульные миссии в акваториях между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией. Планируется отслеживать перемещения подлодок ВМФ России, а также расширять присутствие британской морской пехоты в северных районах Норвегии. Допускается создание новой инфраструктуры для размещения подразделений.
Москва фиксирует усиление активности НАТО у западных границ последние годы. Альянс объясняет это «сдерживанием российской агрессии», одновременно продвигая новые инициативы в Европе. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военной компоненты у российских рубежей. В Кремле подчеркивают, что страна не угрожает соседям, но оставляет за собой право реагировать на действия, несущие потенциальный риск для национальных интересов.
