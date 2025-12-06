Москва фиксирует усиление активности НАТО у западных границ последние годы. Альянс объясняет это «сдерживанием российской агрессии», одновременно продвигая новые инициативы в Европе. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военной компоненты у российских рубежей. В Кремле подчеркивают, что страна не угрожает соседям, но оставляет за собой право реагировать на действия, несущие потенциальный риск для национальных интересов.