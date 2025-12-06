Как задать вопрос на прямую линию Путина из-за рубежа

Вопросы Путину собирают через чат-бот «Итоги года с В. Путиным» в национальном мессенджере MAX, а также через сайт moskva-putinu.ru, приложение «Москва — Путину», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», звонки и SMS. Прием обращений начался 4 декабря и продлится до окончания программы 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени, прием обращений будет идти до завершения трансляции.