Силы ПВО за ночь уничтожили 116 беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 29 БПЛА ВСУ над Рязанской областью в ночь с 5 на 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 116 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Как следует из сообщения военного ведомства, все произошло в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпел крах. Силы ПВО успешно отбили атаки. Так, 29 беспилотников было сбито в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской, а 21 — в Белгородской.

В то же время, шесть беспилотников было сбито над Тверской областью, еще по три — над Курской и Липецкой областями.

«2 — над территорией Тамбовской области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Орловской области». — говорится в сообщении.

Тем временем силы ПВО также отбили атаку беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Там оперативно потушили возгорание, возникшее из-за падения обломков дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше