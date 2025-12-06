Силы ПВО за ночь уничтожили 116 беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 116 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
Как следует из сообщения военного ведомства, все произошло в ночь с 5 на 6 декабря. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпел крах. Силы ПВО успешно отбили атаки. Так, 29 беспилотников было сбито в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской, а 21 — в Белгородской.
В то же время, шесть беспилотников было сбито над Тверской областью, еще по три — над Курской и Липецкой областями.
«2 — над территорией Тамбовской области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Орловской области». — говорится в сообщении.
Тем временем силы ПВО также отбили атаку беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Там оперативно потушили возгорание, возникшее из-за падения обломков дронов.