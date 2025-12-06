Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News, что для Украины неприемлемо «просто отказаться от территорий» в рамках любого мирного соглашения с Россией.
«Естественно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать свою территорию», — сказал генерал. «Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий», — добавил он.
По его словам, боевые действия когда-нибудь завершатся и тогда должен установиться справедливый мир. Главком уверен, что он может быть достигнут лишь в том случае, если боевые действия будут прекращены по нынешней линии фронта, а затем пройдут переговоры «без каких-либо условий».
«В моем понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — подчеркнул он. «Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас это неприемлемо», — заявил Сырский.
Генерал дал понять, что ВСУ будут продолжать сражаться, если дипломатические усилия провалятся, и предупредил, что на карту поставлена судьба всей Европы.
На вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку, Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой». Он выразил надежду, что они продолжат оказывать поддержку и что европейские партнеры и союзники, в случае необходимости, будут готовы предоставить все необходимое.
Помощник российского президента Юрий Ушаков после переговоров спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве назвал вопрос территорий наиболее важным для России. По словам Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то можно было согласиться, а что-то вызвало критику, рассказал он. «Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать», — заявил помощник главы государства. Ушаков утверждает, что у Путина и Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Тональность переговоров он назвал «конструктивно-дружеской».
Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае, заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он.