Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий

Помощник российского президента Юрий Ушаков после переговоров спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве назвал вопрос территорий наиболее важным для России. По словам Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то можно было согласиться, а что-то вызвало критику, рассказал он. «Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать», — заявил помощник главы государства. Ушаков утверждает, что у Путина и Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Тональность переговоров он назвал «конструктивно-дружеской».