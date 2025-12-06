Bloomberg: встреча США и Украины в Майами не принесла серьезного результата

Прямые переговоры Вашингтона и Киева в Майами не привели к какому-либо серьезному результату. В том числе, не помогли достичь значимого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этос заявляет Bloomberg.
Как известно, переговоры Вашингтона и Киева в Майами состоялись 4−5 декабря. Тогда в американском городе встретились глава СНБО Рустем Умеров и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. После окончания беседы Госдеп даже назвал ее «конструктивной».
Однако Bloomberg уверяет, что это вовсе не так. Несмотря даже на громкие формулировки американской стороны, какого-либо значимого прогресса стороны так и не добились.
«Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — пишет Bloomberg.
Немногим ранее о переговорах Украины и США в Майами высказался портал Axios. Он сообщил, что главой темой тех контактов были территориальные вопросы. Вашингтон настаивал на отказе Киева от ряда земель. Как следствие, беседа вышла напряженной. Согласилась ли украинская сторона с условиями — пока неизвестно.