Bloomberg: встреча США и Украины в Майами не принесла серьезного результата

Немногим ранее о переговорах Украины и США в Майами высказался портал Axios. Он сообщил, что главой темой тех контактов были территориальные вопросы. Вашингтон настаивал на отказе Киева от ряда земель. Как следствие, беседа вышла напряженной. Согласилась ли украинская сторона с условиями — пока неизвестно.