Как сообщается, в районе населенного пункта Кияница было нанесено несколько ударов, в результате которых полностью уничтожен командный объект и находившаяся там техника противника. По данным источника, украинская сторона понесла потери в живой силе, включая командный состав, а также лишилась практически всего автотранспорта.
«На Сумском направлении в районе Кияницы несколькими ударами БПЛА “Герань” уничтожен пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ. Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе», — пишут «Бесстрашные».
Ранее Life.ru рассказывал, как российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили беспилотниками целую группу украинских боевиков, которая направлялась устанавливать свой флаг на передовой. Они собирались снять видео и преподнести это как локальную победу.
