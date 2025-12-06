На границе Пакистана и Афганистана произошла артиллерийская перестрелка

Напомним, в октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, которые стали самыми кровопролитными с момента прихода движения «Талибан» к власти в Кабуле в 2021 году. Конфликт возник после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на это ВВС Пакистана ответили ударами по базам террористов из группировки «Фитна аль-Хаваридж» в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции стороны достигли временного перемирия, которое действует до сих пор.