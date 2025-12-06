На границе Пакистана и Афганистана произошла артиллерийская перестрелка

Перестрелка с применением артиллерии произошла между пакистанскими и афганскими военнослужащими в районе погранперехода Чаман поздно вечером 5 декабря. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации, сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.
Пакистанские чиновники заявили, что афганские силы первыми открыли минометный огонь по территории страны. В то же время представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщил, что их военнослужащие действовали в ответ на удары пакистанских войск по округу Спин-Болдак провинции Кандагар.
По информации источников Dawn, перестрелка началась около 22:00 по местному времени и продолжалась до поздней ночи. В районную больницу доставлены трое раненых, данных о погибших пока нет.
Напомним, в октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, которые стали самыми кровопролитными с момента прихода движения «Талибан» к власти в Кабуле в 2021 году. Конфликт возник после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на это ВВС Пакистана ответили ударами по базам террористов из группировки «Фитна аль-Хаваридж» в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции стороны достигли временного перемирия, которое действует до сих пор.