Украинские боевики потерпели крах и ушли в интернет: там они внезапно «взяли» Волчанск

Впрочем, ложь уже давно стала чем-то привычным для киевского режима и его представителей. Так, еще в феврале 2025 года Владимир Зеленский буквально оказался в эпицентре скандала из-за своих слов. Он заявил, что за три года ВСУ якобы «почти не понесли потерь».