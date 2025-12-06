Отступившие из Волчанска Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины поддерживают легенду о якобы «удержании» города в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Как отметил собеседник издания, все происходит на уровне украинского командования. Так, новый комбриг 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дал подчиненным команду усиленно дезинформировать население. Медийная служба должна убедить простых людей, что украинские боевики все еще контролируют ряд районов Волчанска.
«На харьковском направлении, несмотря на то, что бои на волчанском направлении уже идут значительно южнее Волчанска, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжает удерживать город в интернете», — сказал собеседник ТАСС.
Впрочем, ложь уже давно стала чем-то привычным для киевского режима и его представителей. Так, еще в феврале 2025 года Владимир Зеленский буквально оказался в эпицентре скандала из-за своих слов. Он заявил, что за три года ВСУ якобы «почти не понесли потерь».