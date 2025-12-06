Над Россией сбили 116 украинских БПЛА. Военная операция, день 1382-й

8:31 ? Ночью на Украине были зафиксированы удары в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и Виннице.
▪️Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.
▪️В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
▪️В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.
8:20 Маршруты движения пассажирских поездов изменены через город Фастов в Киевской области в результате ударов дронов «Герань», сообщает Украинская железная дорога.
8:10 ?Минобороны: силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над десятью регионами России.
29 в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской и 21 — в Белгородской. Кроме того, ПВО поразили шесть аппаратов в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой, два — в Тамбовской, и по одному — в Тульской и Орловской.
8:00 Сегодня 1382-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.