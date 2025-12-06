Ричмонд
Над Россией сбили 116 украинских БПЛА. Военная операция, день 1382-й

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Наибольшее число целей было уничтожено в Рязанской области — 29, еще 27 — над Воронежской. В Брянской области сбили 23 дрона, в Белгородской — 21. В Тверской регионе ПВО поразила шесть аппаратов. В Курской и Липецкой областях уничтожено по три БПЛА, в Тамбовской — два. По одному беспилотнику сбито над Тульской и Орловской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:31 ? Ночью на Украине были зафиксированы удары в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и Виннице.

▪️Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

▪️В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.

▪️В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС.

8:20 Маршруты движения пассажирских поездов изменены через город Фастов в Киевской области в результате ударов дронов «Герань», сообщает Украинская железная дорога.

8:15.

8:10 ?Минобороны: силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над десятью регионами России.

29 в Рязанской области, 27 — в Воронежской, 23 — в Брянской и 21 — в Белгородской. Кроме того, ПВО поразили шесть аппаратов в Тверской области, по три — в Курской и Липецкой, два — в Тамбовской, и по одному — в Тульской и Орловской.

8:00 Сегодня 1382-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

