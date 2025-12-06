Корабли Тихоокеанского флота зашли в Красное море

«Фрегат “Маршал Шапошников” в сопровождении танкера “Борис Бутома” преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море. Перед заходом в Красное море экипажи отряда кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», — говорится в сообщении.
Целью захода является выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически значимых районах Мирового океана.
Ранее правительство Судана предложило России разместить военно-морскую базу в Красном море. Согласно 25-страничному плану, Судан готов принять до 300 российских военнослужащих и четыре корабля в Порт-Судане или другом стратегическом порту, контролирующем ключевые торговые пути. Взамен Россия получит доступ к золотодобывающим концессиям на территории Судана.
