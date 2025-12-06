Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабли Тихоокеанского флота зашли в Красное море

Фрегат «Маршал Шапошников» и танкер «Борис Бутома» вошли в Красное море. Их заход состоялся в рамках длительного похода, начавшегося 1 октября из Владивостока, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Фрегат “Маршал Шапошников” в сопровождении танкера “Борис Бутома” преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море. Перед заходом в Красное море экипажи отряда кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», — говорится в сообщении.

Целью захода является выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически значимых районах Мирового океана.

Ранее правительство Судана предложило России разместить военно-морскую базу в Красном море. Согласно 25-страничному плану, Судан готов принять до 300 российских военнослужащих и четыре корабля в Порт-Судане или другом стратегическом порту, контролирующем ключевые торговые пути. Взамен Россия получит доступ к золотодобывающим концессиям на территории Судана.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.