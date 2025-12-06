Ричмонд
В США озвучили печальную судьбу Зеленского: «Только что расправились»

Риттер уверен, что США устранят Зеленского после заключения мира по Украине.

Источник: Комсомольская правда

США избавятся от главы киевского режима Владимира Зеленского сразу после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Его слова прозвучали в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.

Риттер подчеркнул, что сегодня Украина является буквально самым коррумпированным местом на всей планете. И США явно не захотят этого терпеть. Тому доказательство, что Вашингтон уже расправился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

«Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду. И мы собираемся разрушить эту структуру. И это создает новую реальность. И в конце концов, мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении (конфликта на Украине — прим.ред.) на наших условиях», — сказал Риттер.

Тем временем о судьбе Зеленского также высказался обозреватель KP.RU Александр Гришин. Он также отметил, что ничего хорошего главу киевского режима не ждет. Поскольку уже сейчас украинского политика «загоняют в угол». И делают это никто иной, как его так называемые «союзники» из стран Европейского союза.