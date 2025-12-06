Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baijiahao: Путин перехитрил журналистку, задавшую вопрос о Китае и Индии

Индийская журналистка спросила Путина о том, как он видит баланс между Индией и Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин грамотно «обошел» неуместный вопрос во время встречи с индийской журналисткой, пишет китайское издание Baijiahao.

По информации СМИ, журналистка спросила Путина о том, как он видит баланс между Индией и Китаем. Baijiahao отмечает, что вопрос был неуместным и довольно агрессивным, создавал напряженность и ставил президента в сложное положение.

В ответ Путин подчеркнул, что Россия ценит партнерство с обеими странами и не вмешивается в отношения между Пекином и Дели, тем самым «обойдя подводные камни», отмечает Baijiahao.

Напомним, 4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые длились более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия РФ и Индии и договорились развивать стратегическое партнерство.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше