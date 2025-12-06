Baijiahao: Путин перехитрил журналистку, задавшую вопрос о Китае и Индии

Президент России Владимир Путин грамотно «обошел» неуместный вопрос во время встречи с индийской журналисткой, пишет китайское издание Baijiahao.
По информации СМИ, журналистка спросила Путина о том, как он видит баланс между Индией и Китаем. Baijiahao отмечает, что вопрос был неуместным и довольно агрессивным, создавал напряженность и ставил президента в сложное положение.
В ответ Путин подчеркнул, что Россия ценит партнерство с обеими странами и не вмешивается в отношения между Пекином и Дели, тем самым «обойдя подводные камни», отмечает Baijiahao.
Напомним, 4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые длились более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.
По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия РФ и Индии и договорились развивать стратегическое партнерство.