Более 1000 обращений получил Кухарук от югорчан перед прямой линией

Прямая линия губернатора состоится 8 декабря.
В соцсетях жители ХМАО отправили губернатору округа Руслану Кухаруку более 1000 вопросов. Наиболее важные темы глава региона обещал рассмотреть на своей прямой линии 8 декабря.
«На прямую линию в моих социальных сетях “ВКонтакте” и “Телеграм” и через чат-бот в MAX уже поступило более 1 000 вопросов. Вижу вашу активность и отмечаю приоритетные темы, которые станут основой для нашего разговора», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что также появился еще один канал для того, чтобы оставить обращение. Теперь можно позвонить на горячую линию — 8−800−350−0086 и озвучить свой вопрос.