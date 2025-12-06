Запад вызвал недовольство Индии перед визитом Путина: Дели расценил вмешательство ЕС как оскорбление

Попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии накануне визита президента России Владимира Путина были восприняты индийским правительством как оскорбительные. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Как пишет издание, незадолго до приезда Путина послы Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместную статью в одной из индийских ежедневных газет. В ней они охарактеризовали конфликт на Украине как «жестокое нарушение международного права».
В материале подчеркивается, что Дели намерено не позволить внешним воздействиям омрачить подготовку и проведение первого визита Путина в Индию с 2022 года. Индия рассматривала это событие как значимое и радостное.
Отметим, что Дели подготовился к визиту президента РФ задолго до его приезда. Улицы были украшены флагами Индии и России, по всему городу разместили портреты Владимира Путина с подписью на русском и хинди: «Его превосходительство президент России». Жители города с нетерпением ожидали встречи.
Напомним, Владимира Путина встречали в президентском дворце конным кортежем и пушечными залпами. Российского лидера приветствовали президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.
После торжественной встречи в президентском дворце Путин направился в священное для индийцев место — Раджгхат. Там президент России возложил венок и почтил память великого политика и лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди.
Как писал KP.RU, отношение индийцев к россиянам можно охарактеризовать как очень теплое и почти братское. Местные жители проявляют искреннюю дружелюбность и гостеприимство, готовы поделиться самым ценным и помочь в любой ситуации.
Путин подчеркнул, что отношения России и Индии имеют «очень глубокий исторический характер». Однако сразу добавил: «Как бы мы их ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали, важно содержание». По словам президента, с практическим содержанием этих отношений все в полном порядке.