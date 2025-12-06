Ричмонд
Главком ВСУ Сырский исключил отказ от земель и назвал условия «справедливого мира»

Никакие территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией для Украины неприемлемы. Об этом заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в интервью Sky News.

По его словам, сдача земли в рамках мирного договора немыслима, поскольку ВСУ именно тем и занимаются на протяжении всего конфликта, что пытаются не отдавать территории.

«Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий», — уверяет Сырский.

Главком ВСУ не сомневается, что когда-то наступит мир, но он должен быть справедливым для Украины. При этом всё должно начаться именно с прекращения огня и приостановки боевых действий по всей линии фронта.

«В моём понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — заявил военачальник.

Главком подчеркнул, что украинская армия продолжит сражаться даже в случае провала дипломатических усилий. Он также предупредил, что от исхода этого противостояния зависит судьба не только Украины, но и всей Европы.

Кстати, Сырский до сих пор всем говорит, что ВСУ всё ещё не потеряли Красноармейск, хотя в России уже предлагают впустить туда иностранных журналистов. По словам украинского военачальника, ситуация находится под контролем Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
