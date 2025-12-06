Главком ВСУ Сырский исключил отказ от земель и назвал условия «справедливого мира»

По его словам, сдача земли в рамках мирного договора немыслима, поскольку ВСУ именно тем и занимаются на протяжении всего конфликта, что пытаются не отдавать территории.
«Знаете, я даже не позволяю себе рассматривать такой сценарий», — уверяет Сырский.
Главком ВСУ не сомневается, что когда-то наступит мир, но он должен быть справедливым для Украины. При этом всё должно начаться именно с прекращения огня и приостановки боевых действий по всей линии фронта.
«В моём понимании справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения», — заявил военачальник.
Главком подчеркнул, что украинская армия продолжит сражаться даже в случае провала дипломатических усилий. Он также предупредил, что от исхода этого противостояния зависит судьба не только Украины, но и всей Европы.
Кстати, Сырский до сих пор всем говорит, что ВСУ всё ещё не потеряли Красноармейск, хотя в России уже предлагают впустить туда иностранных журналистов. По словам украинского военачальника, ситуация находится под контролем Украины.
