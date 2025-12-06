Новые санкции против России: Запад обсуждает полный запрет перевозок российской нефти

Издание уточняет, что запрет может быть частью нового санкционного пакета ЕС, который планируется принять в начале 2026 года, а также мер G7. На технических встречах G7 инициативу активно поддерживают США и Великобритания. При этом окончательная позиция президента Дональда Трампа будет зависеть от успеха его усилий по урегулированию конфликта на Украине.