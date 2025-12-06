Новые санкции против России: Запад обсуждает полный запрет перевозок российской нефти

По данным агентства, страны ЕС и G7 ведут переговоры о введении ограничений на доступ к морским перевозкам российской нефти, чтобы снизить нефтяные доходы России. Сейчас установленный потолок составляет 47,6 доллара за баррель. Более дорогую нефть запрещено транспортировать и страховать.
Издание уточняет, что запрет может быть частью нового санкционного пакета ЕС, который планируется принять в начале 2026 года, а также мер G7. На технических встречах G7 инициативу активно поддерживают США и Великобритания. При этом окончательная позиция президента Дональда Трампа будет зависеть от успеха его усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести ограничения против 118 судов. Всего в санкционный список ЕС теперь включено более 560 судов. Она добавила, что в рамках нового пакета планируется ввести ограничения для 45 российских и иностранных компаний.
Напомним, министры иностранных дел ЕС обсудят санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что новые меры позволят перехватывать и досматривать подозрительные суда в открытом море.
Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал новый пакет санкций против страны. Глава государства уточнил, что очередные антироссийские меры существенно не повлияют на экономику России. Он также отметил, что ни одна уважающая себя страна не принимает решения под давлением извне.
Как писал KP.RU, Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что попытки Запада оказывать давление через ограничения обречены на провал и в первую очередь нанесут ущерб самим их инициаторам.