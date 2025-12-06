Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с днем рождения. Он отправил ему соответствующую телеграмму, которая опубликована на сайте Кремля.
Как известно, 6 декабря Жапарову исполняется 57 лет. И по этому поводу к нему обратился президент РФ. Он поздравил его с днем рождения и подчеркнул, что киргизский лидер по праву пользуется уважением соотечественников, а также серьезным международным авторитетом.
«Весьма высок Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве», — написал Путин.
Российский лидер также добавил, что с теплом вспоминает свой недавний визит в Бишкек и содержательные беседы с Жапаровым. Поэтому в будущем конструктивная совместная работа РФ и Киргизии будет продолжена.
«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — подытожил Путин.
Немногим ранее президент РФ поздравил с 95-летием жительницу Краснодона Валентину Чурсину. Он отправил ей соответствующее письмо.