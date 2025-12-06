Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Как известно, 6 декабря Жапарову исполняется 57 лет. И по этому поводу к нему обратился президент РФ. Он поздравил его с днем рождения и подчеркнул, что киргизский лидер по праву пользуется уважением соотечественников, а также серьезным международным авторитетом.