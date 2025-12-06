Володин: ряд стран ЕС продолжает агрессивное навязывание псевдоценностей

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о продолжающемся в ряде стран Европы агрессивном навязывании «псевдоценностей».
Володин напомнил, что в России с 2022 года запрещена пропаганда ЛГБТ*, педофилии и смены пола.
«В то же время видим, как в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причем с самого раннего возраста», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, в Англии планируют эксперимент, в ходе которого 226 детям в возрасте от 10 лет, идентифицирующим себя как трансгендеры, будут вводить блокаторы полового созревания. Это, как отметил спикер ГД, фактически приведет к пожизненному применению дорогостоящей терапии.
Володин также подчеркнул, что Европейский суд обязал государства Евросоюза признавать однополые браки, а страны, принимающие законы о защите традиционных семейных ценностей, сталкиваются с серьезными проблемами.
В качестве примеров Володин привел Словакию и Венгрию, в Конституциях которых закреплены только два пола — мужской и женский. По его словам, за такие решения Евросоюз пытается лишить эти страны голоса в Совете ЕС.
Он также упомянул Грузию, продвижение которой в ЕС значительно осложнилось после принятия закона о защите семьи и несовершеннолетних.
«Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет», — заключил Володин.
Ранее МОК не подтвердил запрет трансгендерам* участвовать в Олимпийских играх.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.