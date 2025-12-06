Лукашенко обратился к народу Финляндии, сказав о политике конфронтации

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 6 декабря, поздравил народ Финляндии с Днем Независимости и сказал о политике искусственной конфронтации. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении подчеркнул, что Беларусь всегда была и остается открытой к возобновлению прагматичного и конструктивного двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран. Он надеется, что общими усилиями удастся преодолеть временные сложности и будет возможность достичь положительных результатов по всем направлениям белорусско-финского взаимодействия.
Президент Беларуси выразил уверенность в том, что политика искусственной конфронтации не отвечает фундаментальным интересам двух стран, между которыми исторически складывались уважительные отношения. Он уточнил, что отношения были основаны на общих христианских ценностях, принципах невмешательства во внутренние дела, а также приумножения национального благосостояния.
