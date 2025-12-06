«Немыслимо представить»: Трамп переписал судьбу НАТО

Политолог пояснил, что на протяжении более чем тридцати лет идея постоянного включения новых членов в блок была своего рода «мантрой», подвергать которую сомнению в приличном западном обществе было не принято. Однако реалии 2025 года заставили Белый дом сменить гнев на милость, а идеализм — на жесткий прагматизм. Лукьянов напомнил, что западная пресса долгое время пугала мир слухами о желании Трампа и вовсе вывести США из альянса, разрушив его изнутри. Новая доктрина ставит точку в этих спекуляциях, но предлагает совершенно иную модель существования.