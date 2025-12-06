Губернатор Кондратьев наградил лучших волонтеров края

Губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметили огромный вклад тысяч волонтеров в жизнь региона.
Глава региона рассказал, что на Кубани официально зарегистрировано более 250 тысяч добровольцев, но их реальное число гораздо больше.
«Добрые дела не нуждаются в рекламе или похвале. Важно, когда один человек протягивает руку помощи другому. Спасибо каждому за ваш труд, жизненную позицию и реальные дела, которые всегда громче слов», — заявил Вениамин Кондратьев.
Губернатор особо поблагодарил волонтеров, участвовавших в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море (60 тысяч человек), а также тех, кто помогает семьям участников СВО и отправляет гуманитарные грузы в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.
Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко отметил, что ни одно крупное мероприятие в регионе — будь то Олимпиада, Чемпионат мира по футболу или Всемирный фестиваль молодежи — не обходится без участия добровольцев. Он также подчеркнул их стойкость в помощи людям в сложных жизненных ситуациях.
В завершение мероприятия губернатор и спикер ЗСК вручили федеральные и краевые награды 19 лучшим добровольцам.
Перед церемонией Вениамин Кондратьев осмотрел выставку, посвященную волонтерскому движению Кубани. Молодежь представила свои достижения в различных сферах: от популяризации здорового образа жизни и донорства («Волонтеры медики») до работы благотворительных фондов и помощи в ЧС.