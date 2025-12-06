Губернатор Кондратьев наградил лучших волонтеров края

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко отметил, что ни одно крупное мероприятие в регионе — будь то Олимпиада, Чемпионат мира по футболу или Всемирный фестиваль молодежи — не обходится без участия добровольцев. Он также подчеркнул их стойкость в помощи людям в сложных жизненных ситуациях.