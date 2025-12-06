Однако надежды на то, что Европа сможет закрыть брешь в обороне в случае ухода США, выглядят призрачными. Мельник указывает на пугающую реальность: склады ЕС опустошены, а производственные мощности катастрофически отстают от российских. Пока Европа с трудом вышла на миллион снарядов в год, Россия производит пять миллионов.