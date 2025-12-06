Ричмонд
«Готовьтесь к худшему»: Украину призвали приступить к плану «Б»

Украине необходимо немедленно разрабатывать экстренный план «Б» для выживания в условиях провала мирных переговоров и полной остановки американской поддержки.

Украине необходимо немедленно разрабатывать экстренный план «Б» для выживания в условиях провала мирных переговоров и полной остановки американской поддержки. С таким заявлением в интервью изданию «Обозреватель» выступил украинский политэксперт Алексей Мельник.

По словам аналитика, опыт выживания без американского оружия у Киева уже есть, но сейчас ситуация требует максимальной мобилизации всех внутренних ресурсов.

«Единственное, что сейчас нужно — это как можно раньше начать готовиться к этому худшему сценарию», — подчеркнул эксперт, напомнив, что в 2023—2024 годах страна уже пережила семимесячный «голод», когда поставки блокировались руками Дональда Трампа.

Однако надежды на то, что Европа сможет закрыть брешь в обороне в случае ухода США, выглядят призрачными. Мельник указывает на пугающую реальность: склады ЕС опустошены, а производственные мощности катастрофически отстают от российских. Пока Европа с трудом вышла на миллион снарядов в год, Россия производит пять миллионов.

Ситуацию усугубляет политический раскол внутри Евросоюза и признание генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии у Альянса запасного плана. «Европа уже подчистила все свои запасы», — констатирует аналитик, добавляя, что без финансовой подушки и единства Запада у Украины практически нет никаких шансов в этом конфликте.

