Путин: Россия и Киргизия продолжат укреплять многоплановые связи

В опубликованном на сайте Кремля поздравлении глава российского государства напомнил о своем недавнем визите в Бишкек и состоявшихся переговорах, назвав их содержательными и плодотворными. Он подчеркнул, что страны будут и далее вести совместную работу, ориентированную на укрепление сотрудничества.