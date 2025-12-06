Путин: Россия и Киргизия продолжат укреплять многоплановые связи

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Киргизии Садыру Жапарову по случаю его дня рождения, отметив, что Москва и Бишкек продолжат укреплять многоплановые связи.
В опубликованном на сайте Кремля поздравлении глава российского государства напомнил о своем недавнем визите в Бишкек и состоявшихся переговорах, назвав их содержательными и плодотворными. Он подчеркнул, что страны будут и далее вести совместную работу, ориентированную на укрепление сотрудничества.
Путин отметил личный вклад Жапарова в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией, а также в продвижение на евразийском пространстве интеграционных процессов.
В заключение российский президент пожелал своему киргизскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Напомним, в среду, 26 ноября, в Бишкеке прошли переговоры президента РФ с главой Киргизии. По итогам встречи Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление. В документе были обозначены новые масштабные задачи, призванные укрепить и развивать двусторонние связи на долгосрочную перспективу. Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен семью документами.