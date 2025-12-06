«США уже угрожали Индии. Чем это закончилось? Индия решила отдалиться от России? Когда (глава РФ Владимир) Путин спустился с трапа самолёта, (индийский премьер Нарендра Моди) его обнял по-братски», — указал собеседник.
Такой подход не работает, поскольку Индия не зависит от торговли с США. Сами Штаты уже не играют в мире той роли, которую играли 20 лет назад, и не могут больше добиваться от других государств нужной им политики путём давления, заключил Джонсон.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Индию заметил, что Вашингтон не в праве запрещать Нью-Дели покупать российское топливо, ведь США его тоже с удовольствием приобретают. К примеру, ядерное топливо для американских АЭС поставляет именно РФ.
