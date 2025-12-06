Ричмонд
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной в субботу

Представители США и Украины в субботу, 6 декабря, проведут еще одну встречу в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Источник: Газета.Ру

«Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение», — подчеркнул он.

Встреча представителей США и Украины во Флориде 5 декабря не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

