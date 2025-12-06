Ричмонд
СМИ: ЕС столкнулся с большими трудностями из-за плана США по Украине

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта и раскола в трансатлантическом альянсе сталкивается с большими трудностями, передает агентство Блумберг.

Источник: Reuters

В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

«Европейские дипломаты иногда сравнивают ведение работы по политике (президента США Дональда — ред.) Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они находятся на пути к особенно крутому спуску», — говорится в материале.

Как пишет агентство, европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с РФ соглашение, которое стало бы «капитуляцией» Запада. Отмечается, что такие шаги американского президента Дональда Трампа подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили экзистенциальный вопрос о том, сможет ли Европа защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса.

Европейские дипломаты отмечают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, подчеркивает Блумберг. Агентство передает, что они также все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.

«Наихудший сценарий подразумевает, что он (Трамп — ред.) ослабит давление на Россию, запретит использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, оставив Европу действительно в одиночестве», — говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

